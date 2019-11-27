Последнее обновление: 27.11.2019 09:25

Трампа пригласили на слушания по импичменту

Категории: США Trumpgate

Комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа принять участие в слушаниях в рамках подготовки к процедуре импичмента главы государства. Соответствующее письмо председателя комитета Джерольда Надлера опубликовано во вторник, 26 ноября.

Мероприятие назначено на 4 декабря. По словам Надлера, Трамп "может воспользоваться этой возможностью, чтобы присутствовать на слушаниях по импичменту" или "может прекратить жаловаться на процесс". Глава комитета по делам юстиции выразил надежду, что президент решит участвовать в слушаниях лично или направить на них своего адвоката. Трампа просят сообщить комитету о своем решении не позднее 1 декабря, передает DW.

Демократы в Палате представителей в сентябре объявили о подготовке процедуры импичмента главы Белого дома. Основанием для нее стали подозрения в том, что президент США злоупотреблял властью и требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении своего вероятного соперника на следующих выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Трампа также подозревают в том, что он заморозил военную помощь Украине, пытаясь оказать давление на Зеленского. Сам глава Белого дома назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.

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