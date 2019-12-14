В Палате представителей США утвердили обвинения в адрес Трампа

Комитет по делам юстиции Палаты представителей США проголосовал за статьи обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте. В пятницу, 13 декабря, это решение поддержали 23 конгрессмена-демократа, против высказались 17 республиканцев.

Трампу инкриминируют нарушение двух статей - злоупотребление властью с целью заставить иностранное государство вмешиваться в политику США, а также "беспрецедентное" препятствование расследованию Конгресса. Голосование по обеим статьям проводилось по отдельности, передает DW.

Белый дом назвал итоги голосования в комитете по делам юстиции "отчаянным фарсом". Президент рассчитывает на справедливое рассмотрение дела в Сенате и надлежащее судебное разбирательство, заявила после голосования представитель Белого дома Стефани Гришэм.

Трамп назвал демократов партией ненависти. «Радикальные левые, ничего не делающие демократы стали партией ненависти. Они так плохи для нашей страны!» — написал Трамп в Twitter.

На следующей неделе обвинения в адрес Трампа будут рассмотрены полным составом Палаты представителей. В случае утверждения обвинительного заключения и вынесения импичмента оно будет передано на рассмотрение Сената. Для отстранения Трампа от должности необходимы голоса двух третей сенаторов, однако с начала 2019 года республиканцы обладают в Сенате большинством голосов в 53 места из 100, поэтому лишение Трампа президентского поста крайне маловероятно.