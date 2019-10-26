Кучма: Формула Штайнмайера – это сдача Украины с потрохами

Так называемая формула Шнайнмаера к миру на Донбассе не приведет, поскольку она не является формулой мира.

Об этом в Чернигове в минувшую пятницу сказал экс-президент Украины Леонид Кучма.

"Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся ... Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать ", - отметил политик.

По словам Кучмы, проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы - это полный абсурд. Поскольку при нынешних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты, передает Укринформ.

Не может быть речи и об особом статусе Донбасса, считает экс-президент, потому что это - путь к конфедеративному устройству Украины, что для нашего государства является неприемлемым.

Еще одним нюансом, который надо учитывать, прежде чем соглашаться на какие-то условия, отметил Кучма, является состояние оккупированной территории.

"Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро", - сказал он.

Поэтому, добавил политик, восстановление мира на Донбассе - процесс длительный, ответственный в значительной степени зависит от позиции лидеров европейских стран, а особенно от позиции Президента США Дональда Трампа.

"Потому что сегодня только эта страна более или менее влияет на Россию", - отметил Кучма.