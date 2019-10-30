Президент Чили объявил об отмене ноябрьского саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера принял решение отменить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен был состояться в столице страны Сантьяго 16 и 17 ноября.

Об этом Пиньера объявил в ходе пресс-конференции в министерстве финансов, передает РБК.

«К глубокому сожалению, я решил не проводить саммит АТЭС и Конференцию ООН по изменению климата», — заявил президент.

По словам Пиньеры, главным приоритетом Чили сегодня является «абсолютная концентрация на восстановлении общественного порядка и безопасности граждан».

В то же время Пиньера отметил полную приверженность властей Чили интересам объединения. «Я также хочу сказать своим соотечественникам, что 73% нашего экспорта идет в страны АТЭС. Это форум, который интересует всех чилийцев», — добавил глава государства.

Массовые акции протеста в столице Чили и других городах страны начались в середине октября. Поводом для митингов, которые впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией, стало повышение цен на проезд в метрополитене. 25 октября в Сантьяго на митинг вышли рекордные 1,2 млн человек.