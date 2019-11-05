Демонстранты в Чили начали строить баррикады

В Чили вновь произошли столкновения между участниками массовых протестов и полицейскими. Десятки тысяч человек собрались вечером по местному времени в понедельник, 4 ноября, в центре столицы страны Сантьяго, требуя отставки президента Себастьяна Пиньеры.

Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. В лицо одного полицейского попала бутылка с "коктейлем Молотова".

Протестующие впервые начали строить уличные баррикады. Кроме того, поступали сообщения о грабежах и случаях вандализма и в других чилийских городах: Винья-дель-Мар, Вальпараисо и Консепсьон, передает DW.

Помимо этого, в разгар демонстраций на севере Чили произошло серьезное землетрясение магнитудой 6 баллов, которое можно было почувствовать в столице, где ощущались подземные толчки. О количестве пострадавших не сообщается.

Антиправительственные протесты в Чили продолжаются третью неделю. В частности, демонстранты призывают к проведению пенсионной и конституционной реформ, а также к радикальным реформам чилийской экономической системы. По официальным данным, в протестах погибло не менее 20 человек, пятеро из них - после вмешательства сил правопорядка. По сообщениям правозащитников, более 1300 человек получили ранения. Из-за массовых беспорядков конференция ООН по вопросам климата была перенесена из Чили в Испанию. Помимо этого, в Сантьяго не сможет состояться саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического форума (АТЭС), запланированный на 16 и 17 ноября.