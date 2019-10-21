Более 1,4 тыс. человек задержали в ходе массовых беспорядков в Чили

В ходе акций протеста против повышения стоимости билетов на метро в Чили задержали 1 462 человека, сообщила национальная прокуратура страны.

По данным ведомства, 614 человек были арестованы в столице страны Сантьяго, еще 848 участников демонстраций задержали в других городах. Многим из них предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках, а также столкновении с полицейскими, передает РБК со ссылкой на чилийские СМИ.

Две женщины погибли во время пожара в супермаркете сети Walmart в Сантьяго. Еще один человек был госпитализирован с ожогами 75% тела и скончался в больнице. Кроме того, на акциях протеста ранения получили 62 полицейских и 15 гражданских служащих.

«Степень насилия и мародерства достигла крайностей, которых мы ранее не видели в нашей стране. Численность чилийской армии [в районах проведения демонстраций] будет увеличена на 1500 человек», — заявил министр внутренних дел Чили Альберто Эспина/

Президент Чили Себастьян Пиньера сообщил о приостановке повышения цен на метро, а также объявил о введении в Сантьяго чрезвычайного положения.

Авиакомпаниям LATAM и Sky Airline пришлось приостановить свои полеты. Несколько торговых центров, кинотеатров и театров Сантьяго также объявили о закрытии.

Кроме того, сеть супермаркетов Walmart сообщила, что закроет несколько своих магазинов по всех стране, после того, как демонстранты разгромили 60 точек сети в Сантьяго и таких городах, как Вальпараисо, Антофагаста, Калама, Консепсьон, Сан-Антонио и Темуко.

Массовые протесты в нескольких городах Чили начались после повышения цен на проезд в метро в среднем на 30 песо ($0,042). В субботу, 19 октября, в провинциях Сантьяго и Чакабуко, а также в округах Пуэнте Альто и Сан-Бернардо чилийские власти установили комендантский час.