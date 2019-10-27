Президент Чили объявил о смене правительства на фоне протестов

В свете массовых протестов в Чили президент республики Себастьян Пиньера попросил всех министров уйти в отставку. Глава государства объяснил подобный шаг необходимостью "идти навстречу новым требованиям".

"Мы находимся в новой реальности", - заявил Пиньера в ходе выступления в президентском дворце в Сантьяго в субботу, 26 октября. Он также намерен снять режим чрезвычайного положения в ночь на 28 октября, "если позволят обстоятельства", передает DW.

Протесты в Чили, которая считается одной из самых стабильных стран Латинской Америки, вспыхнули в середине октября. Их вызвало повышение цен на проезд в общественном транспорте и общее недовольство экономическими и социальными проблемами. Акции быстро распространились по всей стране. 25 октября на протесты в нескольких городах республики вышли суммарно более миллиона человек.

Демонстранты требовали, помимо прочего, повысить заработную плату и пенсии, снизить цены на лекарства и провести конституционную реформу. Позднее к их требованиям добавилась отставка главы государства. В первые несколько дней отдельные акции переросли в поджоги и вандализм. В результате президент Пиньера отменил решение о повышении цен на проезд в метро, но протесты не прекратились. Через несколько дней глава Чили объявил о пакете мер, которые отвечали некоторым требованиям демонстрантов.

Во время беспорядков были убиты не менее 19 человек. По данным местных правозащитников, 585 человек получили ранения, еще почти 3 тысячи были арестованы. В Сантьяго и ряде других городов был введен режим чрезвычайного положения.