Последнее обновление: 19.10.2019 20:16

В столице Чили введено ЧП из-за протестов против подорожания метро

Из-за беспорядков в связи с повышением цен на проезд в метро президент Чили Себастьян Пиньера объявил в столице страны Сантьяго чрезвычайное положение.

В телевизионном обращении, показанном в ночь на субботу, 19 октября, по местному времени, Пиньера заявил, что принял решение ввести режим ЧП на фоне "серьезных и непрекращающихся нападений" на станции метро в Сантьяго, передает DW.

В подтверждение в видеозаписи были показаны поврежденные эскалаторы и огонь на одной из станций. В общей сложности из-за поджогов были сильно повреждены 20 станций. Руководство метрополитена оценивает ущерб в 700 тысяч долларов. По данным газеты La Tercera, на станциях метро работает большое число полицейских, при этом 156 из них получили травмы. В ходе беспорядков задержаны 180 человек.

Руководство метрополитена объявило о приостановке работы в выходные 19 и 20 октября. Ожидается, что к 21 октября "серьезные повреждения инфраструктуры" будут устранены, после чего пассажиры снова смогут пользоваться услугами метро, сообщается в микроблоге метрополитена в Twitter.

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