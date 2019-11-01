США заподозрили Россию в разогреве протестов в Чили

Президент США Дональд Трамп осудил попытки иностранных государств подорвать национальные "институты Чили, демократию и общественную" жизнь в стране.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в среду, 30 октября, во время телефонной беседы с чилийским президентом Себастьяном Пиньерой. Заявление для прессы 31 октября обнародовал специальный помощник президента Джадсон Дир, передает DW.

Между тем высокопоставленный представитель американского Госдепартамента обвинил Россию во "влиянии" на ситуацию в Чили, где вот уже две недели не утихают массовые беспорядки. По его словам, есть "явные признаки" того, что заинтересованные лица используют протесты в этой стране, вызванные социальным неравенством и растущей стоимостью жизни, и "искажают" объективную картину, "используя социальные сети, злоупотребляя ими и прибегая к деятельности троллей".

"Мы видели признаки того, что активность российских пользователей была направлена на поддержку негативного развития этой дискуссии", - отметил представитель Госдепа США.

Чилийские официальные лица пока не прокомментировали это заявление. В МИД РФ неоднократно говорили, что не вмешиваются во внутренние дела других государств.

В среду, 30 октября, Пиньера объявил, что из-за беспорядков власти страны отказываются от проведения саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и международной конференции по климату.

Главной интригой саммита АТЭС, который должен был пройти 16-17 ноября в Сантьяго-де-Чили, была возможная встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. На международной конференции по климату, намеченной на 2-13 декабря, ожидалась выработка новых, более амбициозных предложений по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.

Протесты в Чили, которая считается одной из самых стабильных стран Латинской Америки, вспыхнули в середине октября. Их вызвало повышение цен на проезд в общественном транспорте и общее недовольство экономическими и социальными проблемами. Акции быстро распространились по всей стране. 25 октября на протесты в нескольких городах республики вышли суммарно более миллиона человек.

Перед лицом протестов президент Пиньера сменил ряд министров правительства, но это не остановило акции. Согласно данным чилийских правозащитников, во время беспорядков были убиты не менее 20 человек, более 1100 человек получили ранения, еще почти 3 тысячи - арестованы.