Последнее обновление: 28.10.2019 12:40

Многоразовый космический беспилотник X-37B вернулся после 780 суток полета

Категории: США Космос

27 октября 2019 г. орбитальная испытательная машина ВВС X-37B успешно приземлилась на шаттл-посадочном комплексе космического центра НАСА имени Кеннеди. OTV X-37B представляет собой экспериментальную испытательную программу, демонстрирующую технологии для многоразовой беспилотной космической испытательной платформы ВВС.

Космический самолет проводил эксперименты на орбите в течение 780 дней во время полета, недавно побив свой собственный рекорд. находясь на орбите более двух лет. На сегодняшний день общее количество дней, проведенных на орбите для всей программы испытательного транспортного средства, составляет 2865 дней.

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