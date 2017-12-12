Последнее обновление: 12.12.2017 15:15

Америка возобновит освоение Луны

Президент США Дональд Трамп подписал "директиву номер один" по космической политике страны, согласно которой Соединенные Штаты будут отсылать астронавтов на Луну, в том числе с целью подготовки следующих длительных полетов в космос.

Торжественная церемония подписания состоялась в понедельник в Белом доме.

"Директива, которую я подписываю сегодня, переориентирует американскую космическую программу на исследования и открытия человечества. Это важный шаг для возвращения американских астронавтов на Луну - впервые с 1972 года", - заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что цель этой миссии - не только установить флаг и оставить следы на поверхности спутника Земли, но и "создать основу для возможных миссий к Марсу и очевидно, когда-то, ко многим другим дальним мирам".

В Белом доме также прокомментировали подписание Трампом директивы по космической политике страны.

"Президент прислушался рекомендаций Национального космического совета, и он изменит нашу космическую политику, чтобы помочь Америке стать движущей силой в космической отрасли, получать новые знания о космосе, а также стимулировать невероятные технологии", - заявил заместитель представителя "Белого дома" Хоган Гидли.

Как известно, многие страны, в том числе, США, СССР (затем Россия), Китай, Европейское космическое агентство реализовывали проекты исследования Луны. Последними, кто побывал на Луне, были астронавты миссии Аполлон-17 в декабре 1972 года. Они провели там более трех суток (почти 75 часов) и успешно вернулись на Землю с образцами лунной породы.

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