Последнее обновление: 21.11.2019 17:40

SpaceX Маска взорвала прототип ракеты на космодроме

Категории: США Космос

Полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1, разработанный компанией SpaceX Илона Маска, взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика в штате Техас.

Инцидент произошел в ночь на 21 ноября во время тестирования топливных баков ракеты, которые пытались до предела заполнить криогенной жидкостью — жидким кислородом или азотом.

В ходе испытаний верхняя переборка ракеты разорвалась и вылетела за пределы стартовой площадки. После этого из космического корабля повалили густые клубы пара. Найти верхнюю переборку пока не удалось.

«Целью сегодняшнего теста было максимальное повышение давления в системах, поэтому результат не был полностью неожиданным», — приводится комментарий SpaceX.

Во время тестирования ракета Mk1 не была в полностью собранном состоянии. Установленная на стартовой площадке секция состояла из топливных баков и кормовых плавников.

SpaceX уже заявила, что не планировала использовать этот аппарат, а займется улучшенной версией ракеты Mk3.

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