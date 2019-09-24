NASA заключило контракт на строительство кораблей для полетов на Луну

Корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков к Луне в рамках программы Artemis.

Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Этот контракт обеспечит производство Orion на следующие десять лет, демонстрируя приверженность NASA к установлению долгосрочного присутствия на Луне», — говорится в сообщении, передает РБК.

В нем также отмечается, что Lockheed Martin обязалась построить минимум шесть или максимум 12 кораблей в период до 30 сентября 2030 года. По контракту строительство первых трех кораблей Orion для миссий «Artemis 3–5» оценивается в $2,7 млрд. Они должны быть поставлены в течение ближайших трех лет. Еще три корабля для миссий «Artemis 6–8», стоимость которых составит $1,9 млрд, NASA планирует заказать в 2022 году.

В марте этого года президент США Дональд Трамп потребовал от NASA «любой ценой» отправить американцев на Луну до 2024 года. В середине мая он пообещал выделить дополнительные $1,6 млрд бюджету NASA для освоения Луны и Марса. Глава государства пояснил, что решил включить дополнительные средства в бюджет, чтобы Соединенные Штаты смогли «вернуться в космос по-крупному».

NASA успешно провело испытания системы аварийного спасения нового пилотируемого космического корабля Orion на стартовом участке. Во время испытаний космический корабль поднялся на высоту около 10 км с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, после этого система аварийного спасения запустила двигатели и увела его от ракеты, задав нужную траекторию. Сразу после этого Трамп объявил о скорой установке американского флага на Марсе. «Я хочу, чтобы вы знали, что мы очень скоро вернемся на Луну и однажды, в скором времени, мы установим американский флаг на Марсе», — сказал тогда глава государства.

В свою очередь, глава NASA Джим Брайденстайн назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе. Кроме того, он отметил, что американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше.

Orion — это пилотируемый космический корабль, предназначенный для отправки космонавтов на Луну. Планируется, что первый полет корабля без экипажа состоится уже летом следующего года. Orion должен будет облететь Луну и вернуться на Землю. Первый пилотируемый запуск запланирован на 2022 год, а высадка астронавтов на Луну — в 2024 году.