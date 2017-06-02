Последнее обновление: 02.06.2017 13:14

SpaceX перенесла запуск корабля с грузом для МКС

Категории: США Космос

Американская компания SpaceX сообщила о переносе запуска корабля с грузом для МКС на 3 июня. Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Twitter.

«Мы отходим от первоначального плана из-за молнии. Возможность резервного старта откроется в субботу, 3 июня в 17:07» (по минскому времени это будет 4 июня в 00:07). Решение было принято за считанные минуты до запланированного времени пуска.

Ранее компания сообщала о 70% подходящих для запуска погодных условий. Cогласно плану SpaceX, Dragon должен доставить на МКС около 2,7 тонны грузов. Среди них продовольствие, материалы для проведения более 250 научных экспериментов. Миссия грузового аппарата завершится 2 июля. ​

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