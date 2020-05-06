США работают над проектом по добыче ресурсов на Луне

Администрация президента США разрабатывает проект нового международного соглашения по добыче ресурсов на Луне, в который планируется включить несколько стран-партнеров, за исключением России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с процессом подготовки документа, передает РБК.

По данным агентства, договору планируется присвоить название Artemis Accords («Соглашения Артемиды»). Проектом предусмотрено создание «зон безопасности» вокруг будущих баз на Луне с целью предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости.

В договоре также упомянуты правила в рамках международного законодательства, на основе которых компании, ведущие добычу на Луне, смогут устанавливать над этими ресурсами права собственности.

Один из собеседников агентства подчеркнул, что в основе договора не лежат территориальные претензии США. По его словам, зоны безопасности позволят осуществлять координацию между осваивающими космос странами, не объявляя территорию технически суверенной. «Идея в том, что если вы собираетесь приближаться к месту проведения чьих-либо операций и вокруг них установлены зоны безопасности, вам нужно заранее связаться с тем, кто проводит операцию, и обсудить, как вы можете сделать это безопасно для всех», — сказал источник издания.

По данным Reuters, союзники США пока не ознакомились с данным проектом. Вашингтон рассчитывает в ближайшие несколько недель ознакомить с планом ряд государств, среди которых — страны Евросоюза, Канада, Япония, а также Объединенные Арабские Эмираты.

Источники агентства отмечают, что на первоначальном этапе Россия не рассматривается в качестве партнеров США, в том числе из-за позиции Пентагона. В частности, американское военное ведомство обеспокоено «угрожающими» маневрами российских спутников. В этой связи оно выступает против участия России в данном проекте.

Собеседники Reuters пояснили, что речь не идет об установлении США и их союзниками суверенитета над какими-либо территориями на Луне.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В документе указывалось, что космос как юридически, так и физически служит «уникальным пространством для деятельности человека и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния», поэтому политика страны должна быть направлена на то, чтобы «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе».

В марте 2019 года Трамп потребовал «любой ценой» отправить американцев на Луну, дав на это NASA пять лет. Впоследствии ведомство анонсировало космическую программу «Артемида», которая предусматривает несколько этапов: высадку экипажа с первой женщиной на Луне и полеты на спутник с созданием на нем инфраструктуры. На этот проект президент пообещал выделить NASA дополнительно $1,6 млрд. В сентябре того же года к программе присоединилась Австралия.