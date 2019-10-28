ЕС может согласиться на отсрочку Brexit

Европейский союз, скорее всего, согласится на трехмесячную отсрочку Brexit в понедельник.

Поскольку британская политическая система все еще находится в тупике из-за Brexit, премьер-министр Великобритании Джонсон требует, чтобы парламент одобрил выборы 12 декабря в обмен на то, что у него есть больше времени для одобрения его сделки.

Палата общин парламента Великобритании сегодня будет голосовать за предложение Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря.

Brexit уже откладывался дважды - с 29 марта и 12 апреля - после того, как предшественница Джонсона, Тереза Мэй, не смогла провести решение через британский парламент.