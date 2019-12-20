Последнее обновление: 20.12.2019 20:50

Британский парламент одобрил план Джонсона по Brexit

Путь к выходу Великобритании из состава Евросоюза в конце января открыт: Палата общин британского парламента в пятницу, 20 декабря одобрила согласованный с Брюсселем договор о разводе, который ранее неоднократно отклонялся депутатами и тем самым задерживал Brexit.

В поддержку договора о порядке и условиях выхода Британии из ЕС проголосовали 358 депутатов, 234 высказались против документа, передает DW.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе парламентских дебатов призывал преодолеть раскол в стране и обратить взгляд вперед. Великобритания должна сплотиться и открыть новую главу, сказал он. В середине 2016 года британцы незначительным большинством проголосовали на референдуме за выход Соединенного королевства из Евросоюза.

На недавних внеочередных выборах консерваторы во главе с Джонсоном завоевали абсолютное большинство мест в парламенте и в результате смогли преодолеть блокаду Brexit. Ранее Джонсон и его предшественница на посту премьера Тереза Мэй многократно предпринимали безуспешные попытки провести договор по Brexit через Палату общин.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование