Евросоюз вновь не смог согласовать отсрочку Brexit

Постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза в третий раз за эту неделю не смогли согласовать новую отсрочку даты выхода Великобритании из состава сообщества по запросу Лондона.

Об этом сообщает ТАСС сообщил со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Послы ЕС сегодня на заседании вновь не смогли принять решение о переносе даты Brexit", - сказал он.

По словам дипломата, следующая встреча послов намечена на 28 октября. "Ожидается, что следующее заседание пройдет 28 октября, в понедельник", - отметил он.

Представитель Еврокомиссии Мина Андреева в свою очередь заявила журналистам, что глава Евросовета Дональд Туск все еще проводит консультации с лидерами стран ЕС относительно запроса Лондона, и Брюссель "внимательно следит за событиями в Лондоне".

Британский парламент 22 октября во втором чтении одобрил сделку по Brexit, достигнутую на саммите ЕС 17 октября, однако отказался поддержать кабмин по ключевому вопросу о сроках рассмотрения билля о Brexit.

Глава Евросовета Дональд Туск в ответ на это заявил, что будет рекомендовать лидерам 27 стран Евросоюза удовлетворить просьбу Лондона и перенести дату выхода Великобритании из состава сообщества на 31 января 2020 года. Послы стран ЕС уже встречались несколько раз, но пока так и не смогли согласовать новую отсрочку.