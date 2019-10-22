Последнее обновление: 22.10.2019 10:55

Джонсон просит парламент поддержать свой законопроект о Brexit

Борис Джонсон обратился к депутатам английского парламента с призывом поддержать свой законопроект об отказе ЕС, несмотря на жалобы депутатов, что он пытается протолкнуть его через Палату общин «на большой скорости».

Депутаты начинают трехдневное противостояние Brexit - включая два ночных заседания - на которых противники правительства попытаются принять поправки.

Во вторник в Палате общин проект рассмотрят во втором чтении. В среду депутаты продолжат дебаты по законодательству и могут заседать до часа ночи. В четверг правительство хочет, чтобы депутаты завершили рассмотрение, а решающее голосование может состояться около 19.30. Затем законопроект перейдет в Палату лордов.

Если парламент проголосует за проект закона во втором чтении, соглашение о Brexit будет считаться одобренным.

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