Джонсон проиграл в парламенте, Brexit на 31 октября отменяется

Палата общин нанесла новое поражение премьер-министру Борису Джонсону, отказавшись в срочном порядке принимать соглашение о выходе Британии из ЕС. Это почти наверняка приведет к новой отсрочке Brexit и досрочным выборам.

Борис Джонсон объявил, что в рассмотрении закона будет сделана пауза для консультаций с Брюсселем.

Палата общин с соотношением голосов 322 на 308 отклонила предложение правительства в ускоренном темпе, чтобы успеть до дня Brexit, 31 октября, принять закон о ратификации соглашения о выходе Британии из Евросоюза, передает BBC.

Ранее во вторник Борис Джонсон заявил, что если ускоренный график будет отвергнут депутатами, а Евросоюз решит дать Британии долгую отсрочку, то он отзовет соглашение из парламента и вместо этого будет добиваться проведения выборов в самое ближайшее время.

"Я ни в коем случае не позволю этому затянуться еще на месяцы. Если парламент [...] добьется своего и решит отложить Brexit до января или, возможно, на более долгий срок, правительство ни при каких обстоятельствах не станет этим заниматься, и я с огромным сожалением должен сказать, что в таком случае законопроект будет отозван и нам придется объявить всеобщие выборы", - заявил Джонсон.

После голосования Джонсон сказал: "Я поговорю со странами ЕС об их намерениях, и мы сделаем паузу в рассмотрении этого закона, пока они не примут решение".

Теперь выход Британии из ЕС, причем обвальный выход без соглашения, может случиться 31 октября только в том случае, если лидеры стран ЕС откажутся дать британцам новую отсрочку, но такой вариант брюссельские комментаторы считают крайне маловероятным.