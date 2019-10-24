Последнее обновление: 24.10.2019 20:46

Джонсон намерен добиваться всеобщих выборов в Британии 12 декабря

Британский премьер Борис Джонсон готов дать парламенту дополнительное время на обсуждение его варианта договора по Brexit, но только если парламент поддержит проведение всеобщих выборов 12 декабря.

По его мнению, Евросоюз продлит отведенный на обсуждение договора срок, который должен истечь 31 октября. Сам Джонсон против продления и хочет, чтобы его вариант договора был принят как можно быстрее, передает BBC.

"Если им (членам парламента) действительно нужно больше времени на изучение этого великолепного договора, то они его получат - но только если согласятся на всеобщие выборы 12 декабря", - сказал он.

В ответ на вопрос о том, что будет, если лейбористы проголосуют против выборов, Джонсон сказал, что его партия "будет каждый день работать для того, чтобы освободить жителей страны от парламента, который стал бесполезным".

Евросоюз должен принять решение о продлении срока обсуждения договора в эту пятницу. Если британский парламент получит дополнительное время до конца октября, премьер, вероятнее всего, вновь попытается вынести договор на обсуждение парламента.

Ранее на этой неделе Палата общин отказалась в срочном порядке принимать соглашение о выходе Британии из ЕС, о котором Джонсон договорился с лидерами Евросоюза.

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