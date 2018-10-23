Последнее обновление: 23.10.2018 16:17

Румас созвал совещание из-за снижения зарплат

Премьер Беларуси Сергей Румас провел 23 октября 2018 года рабочее совещание на фоне данных о снижении заработной платы в стране по итогам сентября.

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников РБ в сентябре 2018 г. составила 963,6 рубля, сообщил сегодня Национальный статистический комитет РБ. Это на 24 рубля ниже августовского показателя и «гораздо ниже оценки правительства».

«Падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда. Средняя зарплата в реальном секторе экономики составила 1032 рубля, хотя и снизилась к уровню августа”, - заявил на совещании премьер Сергей Румас.

Ранее, он говорил, что по итогам сентября зарплата перевалит за установленный целевой показатель в 1000 рублей.

«Значительные отклонения по отдельным областям и министерствам показывают, что не для всех органов государственного управления целевая задача по средней зарплате является приоритетной», - также сказал премьер.

По его словам, глубокий анализ причин для возвращения на динамику роста заработной платы будет предметом рассмотрения на заседании президиума Совмина.

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