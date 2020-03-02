Moody's подтверждает рейтинг Беларуси, не ждет роста

Рейтинговое агентство Moody's 28 февраля 2020 года подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетный необеспеченный (в иностранной валюте) рейтинга Беларуси на уровне B3.

Прогноз по рейтингу – стабильный, говорится в сообщении агентства.

Агентство отмечает «относительно высокое благосостояние Беларуси, что позволяет поддерживать устойчивость экономики к потрясениям, хотя значительное участие государства сказывается на потенциале роста.

Moody’s оценивает текущий уровень госдолга как «умеренное бремя», но указывает, что долг по-прежнему подвержен шокам обменного курса.

«Несмотря на повышение уровня резервов, риски внешней уязвимости продолжают оказывать давление на кредитный профиль Беларуси», - говорится в сообщении агентства.

Рейтинги долгосрочных облигаций и депозитов в иностранной валюте Беларуси остаются неизменными на уровне B3 и Caa1 соответственно. Рейтинг облигаций и депозитов в местной валюте сохранен на уровне на уровне B2.

Moody's ожидает, что экономическая корректировка, вызванная постепенным ростом цен на импорт нефти, отразится на перспективах роста Беларуси за счет более слабого экспорта товаров, сокращения инвестиций в условиях повышенной неопределенности и более низких государственных доходов.

На фоне снижения ВВП до 1,2% в 2019 году с 3,1% в 2018 году Moody's ожидает, что в ближайшие два года рост экономики останется слабым.

«Кроме того, потенциал роста Беларуси по-прежнему ограничен ее неблагоприятной демографической ситуацией, учитывая прогнозируемое продолжающееся сокращение населения в трудоспособном возрасте», - отмечается в сообщении.