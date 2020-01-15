Последнее обновление: 15.01.2020 12:29

Беларусь плетется в хвосте рейтинга лучших стран мира

Беларусь находится в хвосте рейтинга лучших стран мира по версии американского новостного и аналитического журнала US News & World Report, занимая 70 место из 73 стран, включенных в рейтинг.

Рейтинг составляется на основании девяти показателей: развитие предпринимательства, популярность у туристов, отношение к собственным гражданам (защита прав человека, экологии и гендерного равенства), культурное влияние, историческое наследие, потенциал развития, открытость для бизнеса, военная сила и качество жизни.

Рейтинги Беларуси по перечисленным показателям составляет соответственно 50, 58, 56, 67, 67, 60, 70, 34, 68.

В десятку лучших стран мира вошли Швейцария, Канада, Япония, Германия, Австралия, Великобритания, США, Швеция, Нидерланды и Норвегия.

Россия занимает 24 место, Азербайджан - 61 место, Казахстан – 66 место.

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