Moody's ухудшило прогноз по росту российской банковской системы

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз для российского банковского сектора с «позитивного» на «стабильный».

Слабый рост экономики будет препятствовать улучшению ситуации в банковском секторе в ближайшие год-полтора.

«Российская экономика продолжает испытывать ряд проблем, из-за чего наш прогноз по росту реального ВВП страны на 2019 год был понижен с 1,6 до 1,2%», — говорится в отчете агентства, передает РБК.

Слабая покупательская способность населения сдержит потребление, что в свою очередь негативно скажется на обрабатывающей промышленности и торговле, отмечает Moody's. Кроме того, доступ к зарубежным рынкам капитала ограничивают санкции, и экономика зависима от государственной поддержки: долю госсектора в экономике агентство оценивает в 40–50%.

В 2020 году потенциал роста экономики также останется низким (1,5%), считают в Moody's, но банковский сектор будет поддержан гибкой денежно-кредитной политикой ЦБ, относительно стабильным обменным курсом и ростом государственных расходов.

Доля проблемных кредитов в банковской системе в ближайшие 12–18 месяцев практически не изменится и будет колебаться на уровне чуть ниже 10% от общего объема кредитов, а снизиться может максимум до 9,4%. Это относительно высокий показатель по сравнению с другими развивающимися рынками, замечает Moody's. В 2018 году доля проблемных кредитов в российских банках составляла 9,8%, в 2017-м — 11,1%, в 2016-м — 11,9%.

Некоторые из проблемных кредитов, возникших во время финансового кризиса 2014–2016 годов, вернулись в категорию работающих, другие урегулированы или списаны. Часть проблемных долгов три санированных в 2017 году частных банка («Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк) передали в банк непрофильных активов «Траст». Тем не менее значительная часть проблемных кредитов, в основном корпоративных, останется на балансах банков, считают в агентстве.

Банки достигли хорошего уровня покрытия проблемных ссуд резервами на возможные потери, замечают в агентстве: кредитные потери (рассчитываются как отношение уровня резервов на возможные потери к объему портфеля) в 2019 и 2020 годах будут на докризисных уровнях — 1,2%. Это заметно ниже, чем, например, в 2017 году (3,5%).

Быстрый рост розничного кредитования на фоне стагнации доходов населения и роста долгового бремени заемщиков создает риск ухудшения качества активов банков, отмечают аналитики Moody's. Однако в агентстве не считают, что это неизбежно: до сих пор качество выдаваемых потребительских кредитов было хорошим — только 2% займов, выданных в 2018 году, имели просрочку выше 90 дней. Кроме того, ЦБ пошел на превентивные меры для охлаждения рынка — с 1 октября ввел в регулирование показатель долговой нагрузки заемщика. Это замедлит рост розничного кредитования до 20% в 2019 году и до 15% в 2020-м, ожидают в Moody's.

В целом российский банковский сектор наряду с индийским отличается самым низким качеством активов среди крупнейших развивающихся рынков, следует из доклада.

Банковская система остается восприимчивой к рискам, связанным с высокой концентрацией корпоративных кредитов: банки зависимы от финансовых показателей своих крупнейших заемщиков. Также сохраняются существенные риски кредитования связанных сторон.

Прибыльность банковской системы будет стабильной, розничные кредиты продолжат поддерживать маржу банков, полагают аналитики Moody's.

«Возврат Центрального банка к смягчению денежно-кредитной политики наряду с жесткой конкуренцией банков за качественных заемщиков будет способствовать дальнейшему снижению кредитных ставок», — замечают в агентстве. Показатели фондирования и ликвидности останутся высокими благодаря высокой доле депозитов в обязательствах банков (76% в первом полугодии 2019 года).

Государство продолжит поддерживать банковский сектор, хотя и более избирательно: власти поняли, что высокая роль государства в банковском секторе снижает конкурентную среду, предполагают в Moody's.