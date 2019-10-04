Гуцериев хочет договориться с ЦБ РФ об урегулировании долга на 140 млрд руб

Санированный силами Центробанка России банк Траст обсуждает с бизнесменом Михаилом Гуцериевым соглашение об урегулировании долгов на 140 миллиардов рублей по итогам санации Бинбанка и Рост банка.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, близких к обеим сторонам переговоров: Трасту и Гуцериеву.

Соглашение предполагается заключить по английскому праву, а выплата может произойти как деньгами, так и активами с рассрочкой на пять лет. Источники не объяснили, как Центробанк сформировал сумму 140 миллиардов рублей.

В результате санации Бинбанка и Рост банка в 2017 году Бинбанку потребовалась докапитализация в 57 миллиардов рублей, а на расшивку операций между Бинбанком и Рост банком регулятор выделил почти 800 миллиардов рублей.

Бинбанк и Рост банк были частью финансовой группы Сафмар семьи Гуцериева, включая младшего брата Саита-Салама, а также племянника Гуцериева Микаила Шишханова, который управлял банковскими активами группы.

В 2017 году регулятор санировал сразу три крупные банковские группы - Открытие, Бинбанк и Промсвязьбанк. Все три банка - Открытие, Бинбанк и Промсвязьбанк - демонстрировали активный рост, который ЦБ впоследствии назвал “агрессивным” и приведшим к необходимости санации групп.

ЦБ РФ потратил более 2 триллионов рублей на пополнение капитала и предоставление ликвидности.

Все проблемные активы банков, сумма которых оценена в 2,4 триллиона рублей, в течение 2018 года были собраны на балансе Траста.

Чтобы компенсировать затраты на санацию Гуцериев и Шишханов в конце 2017 года перевели часть своих активов Бинбанку и Рост банку, среди них были акции Интеко, А101 и 25% привилегированных акций Русснефти.

Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что бывшие собственники банка ФК Открытие и Бинбанка оценили активы, переданные в рамках санации, в 440 миллиардов рублей, при этом оценка ЦБ была в 4,4 раза скромнее.

Один из источников указывает, что долг структур, связанных непосредственно с Гуцериевым, Траст оценил в 320 миллиардов рублей.

“Это хорошая сделка для Гуцериева, так как она будет означать, что его не привлекут к субсидиарной ответственности,” - сказал другой источник, близкий к бизнесмену.

Ранее ЦБ подал иски о взыскании убытков от санации к бывшим собственникам и топ-менеджерам ФК Открытие и Промсвязьбанка.

Соглашение подписывают Михаил Гуцериев и его брат Саит-Салам Гуцериев, однако племянник Микаил Шишханов, который управлял банковскими активами, в сделке не участвует. Связаться с Шишхановым не удалось - его телефон поставлен на автоответчик.

Соглашение обсуждалось на последнем заседании наблюдательного совета банка Траст, который состоялся в конце сентября, сказал один из источников. По его словам, совет банка не пришел к согласованному решению и созвал собрание акционеров на 30 октября, оставляя финальное решение за Центробанком и ФК Открытие (владеют 98% и 2% акций Траста соответственно).

Пресс-служба ЦБ не ответила на запрос Reuetrs, представители Сафмара и Траста не стали комментировать соглашение.