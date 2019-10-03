Данные о 60 млн. кредитных карт Сбербанка оказались на черном рынке

Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке. Продавцы уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых (у банка сейчас около 18 млн активных карт). Утечка могла произойти в конце августа.

Эксперты, ознакомившиеся с данными, считают их подлинными и называют утечку самой крупной в российском банковском секторе, пишет Комерсант.

Объявление о продаже «свежей базы крупного банка» появилось в минувшие выходные на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. По словам продавца, он реализует данные о более 60 млн кредитных карт.

Первым объявление заметил и обратил на него внимание “Ъ” основатель DeviceLock Ашот Оганесян. Потенциальным покупателям продавец предлагает пробный фрагмент базы из 200 строк. “Ъ” изучил его.

По словам продавца, база разбита на 11 частей (именно столько у Сбербанка территориальных банков), а каждую строку он продает за 5 руб. Для проверки гипотезы корреспонденты “Ъ” попросили найти в базе свои данные. Продавец предоставил информацию о кредитных картах корреспондентов, в том числе по прежним местам работы, которые изменились за последние три года. Совпадают номера договоров об открытии кредитных карт и ФИО сотрудников, подписавших их.

Последствия утечки будут заметны для всей отрасли. Ей займутся ЦБ и Роскомнадзор и, весьма вероятно, правоохранительные органы. Если среди клиентов есть резиденты или граждане ЕС, то банку, в соответствии с законом GDPR, придется уведомить об инциденте Еврокомиссию, отмечает издание.

Сбербанк выпустил пресс-релиз, сообщив о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании. При этом банк утверждает, что никаких внешних кибератак не зафиксировано. Основной версией возможного инцидента там называют умышленные преступные действия одного из сотрудников.

В банке заверили, что угрозы не санкционированных клиентами списаний средств с карт нет. Похищенная информация не позволит преступникам списать деньги с карт клиентов, так как в ней отсутствуют коды CVV, пояснили там, а кроме того, каждая трансакция без предъявления карты в Сбербанке подтверждается одноразовым СМС-паролем.