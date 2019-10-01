Банки РФ начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки граждан

Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о кредите на сумму от 10 тыс. рублей. Такие меры приняты Банком России для того, чтобы не допустить "разрастания пузыря" на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

С 1 октября самую большую надбавку - 220% - планируется установить к кредитам с полной стоимостью кредита (ПСК) 25-30%, выдаваемых заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% (отношение платежей по кредиту к доходам). Коэффициент 200% устанавливается для кредитов с ПСК 25-30% и ПДН 70-80%, а также с ПСК 20-25% и ПДН более 80%. Минимальный коэффициент риска - 30% - будет установлен для кредитов с ПСК до 10% и показателем долговой нагрузки до 50%.

Согласно прогнозам ЦБ РФ, повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению необеспеченного потребительского кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с уже высоким ПДН, а также увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае, если реализация внешних или внутренних рисков приведет к снижению доходов населения и ухудшению качества потребительских кредитов, передает ТАСС.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования и долговой нагрузки россиян, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат.

По данным регулятора, коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов домохозяйств) по потребительским кредитам увеличился за первую половину 2019 года до 8,8% с 8,3%, приблизившись к пиковым значениям 2014 года. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), более 11% российских заемщиков имеют текущую долговую нагрузку более 50%.

При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что текущие темпы роста потребкредитования и долговая нагрузка россиян пока не несут рисков для финансовой стабильности.

ЦБ ожидает, что принятые меры в будущем приведут к снижению темпов роста потребительского кредитования в РФ до 10% в год.

По данным регулятора на 1 сентября, темпы роста необеспеченного потребительского кредитования снизились до 23,8%. Общий объем розничных кредитов за январь - август 2019 года увеличился на 13%, или на 1,9 трлн рублей (годом ранее рост составил 14,3%).