Последнее обновление: 10.10.2019 17:32

Премьер РФ потребовал от банков устранить комиссии при переводе между регионами

Премьер РФ Дмитрий Медведев призвал банки устранить комиссии при переводе средств между российскими регионами и счел их в принципе недопустимыми.

Об этом премьер заявил на заседании правительства, передает «РИА Новости».

По словам главы правительства, «банковский роуминг» касается практически каждого человека в России.

«Речь идет о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры. Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», — отметил Медведев.

Кредитные организации, считает он, нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за довольно стандартные процедуры без дополнительной финансовой нагрузки. В рамках одного банка, уточнил он, может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — заключил Медведев.

Сейчас, по словам Медведева, готовится законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в рамках одного банка. Инициатива предлагает внести изменения в ст. 29 закона «О банках и банковской деятельности» и дополнить ее примечанием, что размер комиссии банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных его подразделениях.

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