СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. Один из продавцов утверждает, что располагает базой данных о заемщиках на миллион строк, накопленных с 2015 года до недавнего времени.

Необычность утечки в том, что помимо стандартных данных покупателям предлагают и запись последнего разговора с колл-центром банка. В самом Сбербанке факт утечки опровергают, но эксперты полагают, что она может быть реальной, пишет газета "КоммерсантЪ".

Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября. В объявлении говорится, что база содержит порядка миллиона строк с полными данными (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. Данные продаются в любом объеме, а покупатель может даже назвать интересующие его критерии, по которым будет сформирована выборка, например по региону, сумме на карте или размеру долга.

“Ъ” связался с продавцом и выяснил, что база формируется с 2015 года, обновляется еженедельно. Так, за три недели октября в нее добавилось 19 823 строки.

В пробном фрагменте были данные о клиентах, вышедших на просрочку по кредитам и кредитным картам.

Судя по столбцу «ТБ» (территориальный банк), в выгрузке оказались данные из десяти территориальных банков (всего их у Сбербанка 11). На некоторых клиентов приходится несколько строк, если у них есть несколько действующих кредитов. Судя по столбцам «Дата образования просрочки» и «Количество дней просрочки», данные были выгружены 25 сентября. Выгрузка аудиозаписей, по словам продавца, производится «с рабочего места», то есть в дневное время. Сам продавец признался, что выступает перекупщиком. Он продает одну строку за 30 руб.

Год назад в свободный доступ попали данные о более чем 420 тыс. записей с ФИО сотрудников банка и их логинами для входа в операционную систему, которые в большинстве случаев совпадают с адресами электронной почты. В конце сентября 2019 года на теневых ресурсах появились сообщения о продаже базы с данными о 60 млн кредитных карт клиентов Сбербанка.

Последнюю утечку банк признал лишь частично, сперва заявив, что она ограничивается данными о 200 клиентах (пробный фрагмент базы, который предоставлял продавец), а через несколько дней — еще о 5 тыс. клиентов (данные о 5200 клиентах попали в открытый доступ).

Пресс-служба Сбербанка отрицает и новую утечку. «В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было», - заявили в банке. ЦБ не комментирует действующие банки.