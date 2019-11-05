Банк Траст раскрыл условия сделки с Гуцериевым

Банк непрофильных активов «Траст» и банк «Открытие» заключили соглашение об урегулировании споров с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение «Траста».

Согласно соглашению, «Сафмар» выкупит у «Траста» ряд активов на сумму около 94 млрд руб., откажется от исковых требований к группам «Траст» и БФКО (банк «Финансовая корпорация Открытие») на 31 млрд руб., а также реструктуризирует часть активов, принадлежащих банку, на общую сумму 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в рамках соглашения, превышает 135 млрд руб.

«Соглашение предусматривает целый набор сделок, это денежные сделки, где мы получим прямое денежное возмещение в результате их реализации. Порядка 41 млрд руб.», — сказал председатель правления банка «Траст» Александр Соколов. По его словам, речь идет о трансформации ряда активов и условий по некоторым активам, подразумевающим обеспечение полной рыночной стоимости на эту величину.

Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» у «Траст» (сейчас ему принадлежит 51%) в рамках этой сделки. Собеседники РБК оценивали выкуп застройщика примерно в 40 млрд руб., один из них отмечал, что она будет денежной. Позднее Reuters написал, что «Сафмар» выкупит не только «А101», но и пакет акций «Славкалия», «Сафмар Финансовые Инвестиции», а также облигации «Регион Инвеста» и «Диджитал Инвеста». Кроме того, Гуцериев выкупит часть «префов» «РуссНефти», а остальная часть акций компании останется на балансе «Траста» и будет переоценена из-за увеличения дивидендных выплат, отмечало агентство.

Требования к Гуцериеву у «Траста» сформировались по итогам санации Бинбанка в 2017 году, в котором у бизнесмена была миноритарная доля. В случае исполнения группой «Сафмар» всех условий соглашения «Траст» и «Открытие» откажутся от требований к «Сафмару». По сделкам, не вошедшим в соглашение об урегулировании, стороны полностью сохраняют все юридические права и обязанности в соответствии с нормами законодательства, отмечается в релизе «Траста».

Бывший основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов — племянник Гуцериева — в соглашении не участвовал. «С ними предстоит отдельная работа за рамками подписанного соглашения», — говорится в сообщении «Траста».

«Я отмечу, что, конечно, деньги получает «Траст», он возвращает депозит ЦБ. Это также прецедент существенного возврата денег государству, которое в лице Центрального банка вложило, по сути, или в капитал банков, или в депозит банка «Траст», — заявил в эфире РБК глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Сделки, вошедшие в соглашение, «Трастом» не раскрываются, гарантами по ним выступают группа «Сафмар», а также Михаил и Саит-Салам Гуцериевы. Несколько сделок на общую сумму 35 млрд руб. должны завершиться до 31 декабря 2019 года, а трансформация активов — до конца первого квартала 2020 года. Остальные платежи должны осуществляться по утвержденному графику до конца третьего квартала 2024 года, отметили в «Трасте».

Банк непрофильных активов создали в июле 2018 года на базе «Траста», в него собрали активы санированных Центробанком Бинбанка, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка.