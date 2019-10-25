Банк России понизил ключевую ставку до 6,50% годовых

Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 6,50% годовых, сообщила пресс-служба банка.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Cохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», - говорится в сообщении банка.

Центробанк РФ не исключает дальнейшего понижения ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом».

Прогноз роста ВВП в 2019–2022 годах сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8–1,3% в 2019 году до 2–3% в 2022 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря 2019 года.