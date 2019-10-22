Последнее обновление: 22.10.2019 13:38

ЕИБ предоставит Беларуси 90 млн. евро на устойчивое энергопользование

Беларусь и Европейский инвестиционный банк до конца года намерены подписать кредитное соглашения на сумму 90 млн. евро для финансирования совместно со Всемирным банком проекта «Расширение устойчивого энергопользования».

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Рб по итогам прошедших переговоров министра экономики РБ Д.Крутого и вице-президента ЕИБ Вазила Худака.

Проект предполагает расширение использования для теплоснабжения возобновляемых местных видов топлива вместо импортируемого природного газа, замены неэффективных газовых котлов на котлы на древесной биомассе в шести областях Беларуси, а также тепловой модернизации многоквартирных жилых зданий, имеющих высокие показатели удельного теплопотребления вследствие плохой теплоизоляции, в Гродненской и Могилевской областях.

В текущем году Беларусь и ЕИБ уже подписали 2 соглашения на сумму 110 млн. евро для финансирования реконструкции и модернизации автомобильной дороги М-7/Е 28 Минск – Ошмяны – граница Литовской Республики (Каменный Лог) и на сумму 66 млн. евро для финансирования модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, строительство региональных полигонов обращения с коммунальными отходами, а также поддержку процесса реформ в сфере ЖКХ.

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