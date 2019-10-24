Последнее обновление: 24.10.2019 13:11

Минэнерго заинтересовано в дифференциации тарифов на электроэнергию

Минэнерго заинтересовано в оплате населением электроэнергии по тарифам, зависящим от времени суток.

"Перспектива тарифов должна складываться исходя из мировых тенденций - это почасовая торговля электроэнергией. Этот вопрос будет решаться комплексно с учетом принятия закона об электроэнергетике, будем создавать рыночные отношения и тогда, конечно, дифференциация будет более глубокой. Сегодня мы имеем только дифференциацию по часам максимума и минимума нагрузки, весь мир живет по часовой торговле, соответственно, цена будет существенно колебаться - сколько платить днем и ночью, это более глубокое тарифное регулирование", - сказала заместитель министра энергетики Ольга Прудникова.

С 1 июля 2019 года постановлением Правительства в Беларуси уже введена дополнительная трехзонная дифференциация тарифов на электроэнергию, потребляемую населением для бытовых целей.

Пока что она не очень привлекательна для населения, поскольку в часы наибольшей нагрузки действует самый высоких тариф.

На сегодняшний день дифференцированные тарифы выглядят так:

для жилых домов (квартир), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:

на период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) — 0,0890 руб. за 1 кВт∙ч

на период максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) — 0,2671 руб. за 1 кВт∙ч

в остальное времени суток (с 6.00 до 17.00) — 0,1039 руб. за 1 кВт∙ч

для жилых домов (квартир) не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:

на период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) — 0,1048 руб. за 1 кВт∙ч

на период максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) — 0,3143 руб. за 1 кВт∙ч

в остальное времени суток (с 6.00 до 17.00) — 0,1222 руб. за 1 кВт∙ч

При этом, в выходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок.

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