Беларусь привлечет долгосрочные займы МБРР и ЕИБ на энергопользование

Беларусь получит долгосрочные займы Международного банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, а также грант Глобального экологического фонда на общую сумму 180 млн. евро и 3,65 млн. долларов для финансирования инвестиционного проекта «Расширение устойчивого энергопользования».

Согласно постановлению Совмина РБ №651 от 24 сентября 2019 года МБРР и ЕИБ предоставят займы на сумму в 90 млн. евро каждый на сроки соответственно 20 и 25 лет.

В свою очередь Глобальный экологический фонд предоставит грант на сумму 3,653 млн. долларов США в поддержку реализации упомянутого проекта.

Государственный комитет по стандартизации РБ уполномочен на проведение переговоров и подписание документов по займам.