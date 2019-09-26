Последнее обновление: 26.09.2019 11:08

Беларусь привлечет долгосрочные займы МБРР и ЕИБ на энергопользование

Беларусь получит долгосрочные займы Международного банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, а также грант Глобального экологического фонда на общую сумму 180 млн. евро и 3,65 млн. долларов для финансирования инвестиционного проекта «Расширение устойчивого энергопользования».

Согласно постановлению Совмина РБ №651 от 24 сентября 2019 года МБРР и ЕИБ предоставят займы на сумму в 90 млн. евро каждый на сроки соответственно 20 и 25 лет.

В свою очередь Глобальный экологический фонд предоставит грант на сумму 3,653 млн. долларов США в поддержку реализации упомянутого проекта.

Государственный комитет по стандартизации РБ уполномочен на проведение переговоров и подписание документов по займам.

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