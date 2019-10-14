Последнее обновление: 14.10.2019 09:01

Румас поручил разработать долгосрочный прогноз топливного баланса

Премьер Беларуси Сергей Румас своим распоряжением №460р от 10 октября 2019 года создал рабочую группу для разработки долгосрочного прогноза топливно-энергетического баланса.

Прогноз должен быть разработан до 5 ноября и обеспечивать энергетическую независимость Беларуси. Документ должен быть представлен для обсуждения в правительство до 12 ноября. По итогам его обсуждения, к 1 декабря правительство подготовит доклад для Лукашенко.

Руководителем рабочей группы назначен вице-премьер Игорь Ляшенко, его замами - министр энергетики Виктор Каранкевич и министр экономики Дмитрий Крутой.

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