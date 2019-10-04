Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit в случае отсутствия сделки к 19 октября

Британское правительство все-таки выполнит требования срочно принятого парламентом закона и направит Евросоюзу письмо об очередной отсрочке Brexit, если к 19 октября не будет достигнута договоренность с ЕС.

Об этом говорится в бумагах, направленных адвокатами правительства в Сессионный суд Шотландии, высшую судебную инстанцию по гражданским делам, передает BBC.

Нынешний премьер-министр Борис Джонсон не раз называл этот закон "актом капитуляции" парламента перед ЕС. Он клялся, что "скорее сдохнет в канаве", чем попросит Брюссель об очередной отсрочке. И обещал вывести Британию из ЕС 31 октября, чего бы это ни стоило.

Один из главных идеологов Brexit депутат Стив Бейкер сказал, что его источники в правительстве называют показания в суде формальным свидетельством того, что правительство не собирается нарушать закон, а не подтверждением отсрочки. Более того, он уверяет, что ее не будет.

"Это не означает отсрочку. Это не значит, что мы останемся в ЕС после 31 октября. Мы выйдем", - написал он.

Требование отсрочки в случае провала переговоров с Брюсселем содержится в законе, принятом в сентябре британским парламентом. С тех пор Борис Джонсон неоднократно повторял, что Brexit случится при любых условиях.

Пока речи о новой сделки между Лондоном и Брюсселем не идет, а последние предложения правительства Джонсона Евросоюз встретил прохладно, и мало кто верит, что за две оставшиеся недели им удастся согласовать сделку с ЕС и протащить ее через парламент.

Три человека, среди которых депутат парламента от Шотландской национальной партии Джоанна Черри, адвокат Джо Моам и бизнесмен Дэйл Винс, обратились с ходатайством в Сессионный суд Шотландии с просьбой решить, что делать, если премьер все-таки нарушит закон.

Суд может отказаться принимать какое-либо решение. Другой вариант - он может постановить, что если Борис Джонсон и в самом деле откажется подписывать уже готовое письмо в Брюссель, то за него это может сделать клерк суда. Кроме того, суд должен решить, должен ли премьер-министр быть наказан при таком исходе событий, и если да, то как именно.

Теоретически Джонсону может грозить либо штраф, либо даже тюремное заключение.

Сессионный суд обладает прерогативой, известной под латинским названием Nobile Officium, и он может разрешать споры между сторонами, даже при отсутствии определенных законов, по вопросу вокруг которого идет диспут, или же в случаях, когда стороны не в состоянии прийти к соглашению о том, как именно интерпретировать текст законодательства.

Но для того чтобы применить эту прерогативу суд должен быть удовлетворен, что соблюдены определенные условия, а именно, что возникли экстраординарные и непредвиденные обстоятельства, из-за которых дело оказалось неразрешимым. Кроме того, дело должно быть срочным и безотлагательным. Истцы могут жаловаться лишь на чьи-то действия, которые нарушают букву и дух закона. И, кроме того, вопрос невозможно разрешить иначе.

Если суд решит, что прерогатива Nobile Officium распространяется на жалобу против Джонсона, то он примет свое решение в начале следующей недели. Слушания начались в пятницу.

Если да, то перед Джонсоном стоит простой выбор - согласиться исполнить закон, запрещающий ему выводить Британию из ЕС, забыв при этом о своих громогласных заявлениях, или ожидать какое именно наказание уготовит для него шотландский суд.