Джонсон выступил за новые парламентские выборы в Великобритании

После поражения в Верховном суде Великобритании, признавшего во вторник, 24 сентября, незаконным решение правительства отправить британский парламент на принудительные каникулы, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил о необходимости провести новые парламентские выборы.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, передает DW.

Как сообщили агентству Reuters, источники близкие к британскому правительству, премьер-министр не намерен подавать в отставку, к чему его призвал, в частности, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. По данным источника, Джонсон намерен провести телефонные переговоры с министрами своего кабинета и вернутся в Лондон сразу же после выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН.

В то же время лидер лейбористов Джереми Корбин выступая с заключительной речью на съезде партии в Брайтоне категорически высказался против проведения новых выборов до тех пор, пока Великобритании 31 октября грозит жесткий "Брекзит". Он еще раз призвал Джонсона подать в отставку. "Я думаю, что он не соответствует должности премьер-министра", - Заявил Корбин.

Партия лейбористов вынуждена была сократить программу своего съезда до одного дня, поскольку британский парламент, после решения Верховного суда страны вновь приступит к работе уже утром в среду, 25 сентября.

Верховный суд Великобритании 24 сентября оставил без удовлетворения апелляцию правительства на решение Высшего гражданского суда Шотландии, который 11 сентября признал незаконной отправку британского парламента на принудительные каникулы. Судьи Верховного суда единогласно постановили, что правительство не предоставило достаточных оснований для такой меры. Решение Джонсона "без приемлемой причины" лишает парламент возможности выполнять свою работу как законодательного органа, а также органа, контролирующего действия исполнительной власти, говорится в решении суда.

Пятинедельные принудительные каникулы начались в ночь на 10 сентября. Блокировка парламента была направлена на то, чтобы не оставить депутатам времени для эффективного противодействия сценарию "жесткого "Брекзита", считают эксперты.

Тем не менее парламенту удалось предпринять ряд шагов по предотвращению "Брекзита" без соглашения с Евросоюзом. В частности, 9 сентября Елизавета II подписала закон, который должен лишить британское правительство права осуществить "жесткий "Брекзит" без одобрения законодателей. Согласно ему, правительство должно постараться достичь нового соглашения с ЕС на заседании Евросовета 18 октября. Если к концу октября не удастся договориться с Брюсселем, то Джонсон должен будет попросить у Брюсселя отсрочку в три месяца - до 31 января 2020 года.

Первоначально Великобритания планировала выйти из ЕС 29 марта 2019 года.