Биржевые цены на газ в Европе снизились до $426 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе во вторник cнизились к расчетной цене понедельника, находясь на отметке в $426 за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $426,8 (-0,3%) за тысячу кубометров. Далее их стоимость составила $426 (-0,5%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $428,3 за тысячу кубометров.

Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили $630 за тысячу кубометров.