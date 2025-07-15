Экономика Китая из-за стихийных бедствий потеряла в I полугодии $7,6 млрд

Потери экономики КНР из-за стихийных бедствий в первом полугодии 2025 года достигли 54,11 млрд юаней ($7,55 млрд). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя китайского Министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Шэнь Чжаньли.

Экономический ущерб был на 41,9% меньше, чем годом ранее (93,16 млрд юаней).

Основной ущерб (51 млрд юаней, или 90% всех потерь) китайской экономике нанесли наводнения. Также разрушительными событиями стали землетрясение в Тибете и оползни в юго-западных провинциях.

По данным министерства, в минувшем полугодии природные катастрофы затронули более 23 млн человек, в том числе 307 человек погибли или пропали без вести, 620 тысяч были эвакуированы. Было разрушено 29,6 тысячи домов, повреждены сельскохозяйственные угодья площадью 2,19 млн гектаров.

Министерство предупредило о сложной ситуации со второй половины июля до первой половины августа из-за интенсивных осадков на севере Китая и активности тайфунов.