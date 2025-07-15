Добыча нефти в Казахстане в первом полугодии увеличилась на 11,6%, газа - на 2,6%

В Казахстане в первом полугодии объем добычи нефти составил 49,9 млн тонн, увеличившись на 11,6% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

По данным ведомства, за отчетный период экспорт нефти составил 39,6 млн тонн (+11,9%).

"По итогам текущего года добыча нефти ожидается на уровне 96,2 млн. тонн (+ 9,7% к факту 2024 г.), экспорт нефти ожидается на уровне 70,5 млн. тонн (+2,76% к факту 2024 г.) ", - отмечается в сообщении.

Добыча газа Казахстане в первом полугодии составила 34,6 млрд кубометров (+ 2,6% к аналогичному периоду прошлого года. Объем транзита газа за отчетный период на территории страны составил 35,7 млрд кубометров (+ 8,5%).