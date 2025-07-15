Пошлины США против РФ затронут покупателей российских нефти и газа

План президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 100% в отношении торговых партнеров России в случае отсутствия договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта затронет покупателей нефти, газа и других энергоносителей из РФ. Об этом пишет газета The Washington Post.

Согласно информации, предполагается, что план Трампа будет предусматривать введение пошлин в размере 100% на импорт российских товаров, а также вторичных тарифов в 100% в отношении стран, покупающих российские нефть, газ и другие энергоносители.