Последнее обновление: 31.07.2019 14:08

Трамп назвал Байдена главным соперником на предстоящих выборах

Категории: США Выборы

Президент США Дональд Трамп в преддверии дебатов участников президентской гонки от демократов предположил, что его соперником на выборах 2020 года от Демократической партии станет бывший вице-президент Джо Байден.

"Сейчас мне кажется, что это будет "сонный Джо". Мне кажется, он перевалится через черту. Но то, что я думаю, ничего особенного не значит», - сказал Трамп журналистам у Белого дома во вторник, 30 июля.

Напомним, Дональда Трампа избрали президентом США в ноябре 2016 года, 20 января 2017-го состоялась его инаугурация. В 2018 году Трамп заявлял, что пойдет на второй президентский срок, передает УНИАН.

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