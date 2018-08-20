США назвали еще три планирующие вмешаться в промежуточные выборы страны

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об обеспокоенности Соединенных Штатов относительно возможного вмешательства в американские промежуточные выборы не только со стороны России, но и со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана.

Об этом чиновник сообщил в интервью телеканалу ABC News, передает РБК.

Таким образом, Россия, как подчеркнул Болтон, является лишь одной из четырех стран, которые потенциально могут попытаться вмешаться в политическую кампанию в Штатах.

«Я могу окончательно сказать, что у представителей нацбезопасности [США] существует достаточная озабоченность относительно вмешательства [в промежуточные выборы] Китая, вмешательства Ирана и вмешательства Северной Кореи», — заявил советник американского президента, добавив, что сейчас власти Штатов предпринимают шаги, чтобы попытаться это предотвратить. «Так что это все четыре страны [вызывают у Вашингтона подобные беспокойства], правда», — подчеркнул Болтон.

В ответ на просьбу журналистки Марты Раддатц рассказать о каких-либо подробностях связи этого дела с Китаем и пояснить, были ли некие детали относительно этого в прошлом, чиновник сообщил, что не собирается вдаваться в подробности относительно того, что он видел и знает. «Но относительно выборов 2018 года я говорю вам, это те четыре страны, которые нас больше всего волнуют», — заключил Болтон.

Промежуточные выборы в США состоятся в ноябре. На них американцам предстоит полностью переизбрать нижнюю палату конгресса — палату представителей, а также 35 сенаторов из 100.