Беларусь отправила своих представителей на ежегодное заседание МВФ

Беларусь отправила своих делегатов в Вашингтон, где с 15 по 20 октября 2019 года проходят ежегодные заседания советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

В состав делегации включены министр экономики Дмитрий Крутой, министр финансов Максим Ермолович и зампред Нацбанка Дмитрий Калечиц.

«В рамках ежегодных заседаний запланирован ряд встреч белорусской стороны с представителями ведущих международных финансовых организаций: Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Международного валютного фонда», - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики РБ.

Кроме того, как ранее сообщил Максим Ермолович, представители Беларуси намерены обсудить с МВФ шансы предоставления стране нового кредита фонда.