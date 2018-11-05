Обзорная миссия МВФ приступает к работе в Беларуси

Обзорная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник приступает к работе в Беларуси.

"Миссия МВФ начинает работать в Беларуси в понедельник и будет находиться в стране по 15 ноября. Запланированы встречи в ряде министерств, с представителями Нацбанка республики", - сообщили в представительстве.

Цель работы традиционной ежегодной миссии — обзор текущей экономической ситуации в стране и продолжение консультаций с властями по мерам экономической политики. Миссию возглавляет замначальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента МВФ Жак Миньян.

Прошлым летом возникла пауза в переговорах властей Беларуси с МВФ о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит в размере около 3 млрд долларов под 2,28% годовых на десять лет. Стороны не сошлись во мнениях относительно скорости реформ в Беларуси, в частности, в вопросе повышения тарифов на ЖКУ. В феврале в Минфине не исключали, что возобновление полномасштабных переговоров с МВФ о выделении Минску кредита может произойти в 2020-2021 годах.