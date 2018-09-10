Последнее обновление: 10.09.2018 14:40

Власти Беларуси отказались от денег МВФ ради лояльности электората

Белорусские власти отказались от денег Международного валютного фонда (МВФ) после того, как не смогли согласовать с фондом свою скорость реализации структурных реформ.

Об этом в эфире белорусского ТВ заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, сославшись на мнение Лукашенко о том, что новая программа МВФ может обернуться "шоком для населения".

"Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии фонда. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации", - сказал Ермолович.

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