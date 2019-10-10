Беларусь опять попросит денег у МВФ

Белорусские власти хотели бы на следующей неделе обсудить с Международным валютным фондом возможность новой кредитной программы.

"База для переговоров есть. Поэтому мы планируем во время ежегодного заседания советов управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации мер правительства по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ именно в целях поддержки структурных изменений", - сообщил сегодня глава Минфина РБ Максим Ермолович.

По его мнению, дорожная карта повышения эффективности экономики Беларуси, которая готовится правительством и Всемирным банком, может быть поддержана ресурсами со стороны МВФ, передает БелТА.

"С точки зрения наполнения дорожной карты, это документ реальный к исполнению", - убежден Ермолович.

МВФ и ВБ ждут от Беларуси повышения тарифов на услуги ЖКХ до себестоимости, прекращения господдержки убыточных предприятий.

Глава Минфина не стал уточнять сумму кредита, которую Беларусь намерена просить у фонда.