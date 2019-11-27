Беларусь не надеется на новый кредит МВФ

Белорусские власти не рассчитывают на новую программу с МВФ в 2020 году из-за разногласий в скорости проводимых в Беларуси реформ.

Как сообщил сегодня глава Минфина РБ максим Ермолович, «партнеры МВФ хотели бы видеть более быстрые реформы в государственном секторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ».

«Мы пока расходимся именно по скорости этих действий. Перспектив того, что мы придем к согласию по этим двум позициям в следующем году, я не вижу», - заявил министр, которого цитирует БелТА.