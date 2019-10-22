Последнее обновление: 22.10.2019 12:18

МВФ не будет обсуждать новые кредиты Беларуси до выборов и без реформ

Международный валютный фонд не готов обсуждать с Беларусью новую программу поддержки структурных реформ, подразумевающую долгосрочное кредитование. Такой вывод следует из заявлений чиновников, представлявших Беларусь на осеннем ежегодном заседании совета управляющих МВФ в Вашингтон с 15 по 20 октября 2019 года.

Накануне поездки белорусской делегации в составе министра экономики Дмитрия Крутого, министра финансов Максима Ермоловича и зампреда НБ РБ Дмитрия Калечица в США глава Минфина РБ сказал, что планируется обсуждение с МВФ возможности запуска программы поддержки структурных реформ. Но МВФ не согласился с планами белорусских властей.

"Я не буду комментировать эти вещи, эти вопросы мы не обсуждаем сейчас с Международным валютным фондом", - сказал зампред НБ РБ Дмитрий Калечиц, отвечая на вопрос, при каких условиях возможно возобновление переговоров по новой программе с МВФ.

"В ходе визита мы обсуждали вопросы, связанные с макроэкономической ситуацией в стране, и будущего прогноза на следующие годы. На следующей неделе ожидается миссия МВФ, где мы еще раз уточним наши оценки - текущие и относительно прогноза. В начале следующего года будет миссия по Статье IV», - утверждает Калечиц (цитата БелТА).

«Мы обсуждали только вопросы, связанные с оценкой общеэкономической политики, плюс вопросы технической поддержки", - отбился зампред Нацбанка от вопросов.

Позиция МВФ понятна: между фондом и правительством РБ до сих пор не урегулированы разногласия по скорости и качеству мер стабилизации макроэкономической стабилизации, включая резкое сокращение финансовой убыточного госсектора и повышение тарифов на услуги ЖКХ до уровня себестоимости.

Кроме того, любое обсуждение новой программы на старте президентских выборов будет автоматически означать политическую поддержку Лукашенко со стороны МВФ.

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